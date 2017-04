OL : Domenech optimiste comme jamais pour Lyon en Europe

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le hasard a été plutôt clément avec Lyon vendredi lors du tirage au sort des demi-finales de l'Europa League. Et avant la prochaine double confrontation contre l'Ajax Amsterdam, Raymond Domenech ne voit pas pourquoi l'OL devrait trembler. Dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien joueur et coach de l'Olympique Lyonnais estime que la formation de Bruno Genesio a franchi un cap cette saison en Europe et qu'à l'exception de l'éventuelle absence d'Alexandre Lacazette les signaux sont tous positifs.

« Si elle devait se confirmer au match aller, au moins, l’absence d’Alexandre Lacazette serait gênante. Il s’est montré à un tel niveau, jeudi, à Besiktas… L'Ajax a à la fois un vécu et beaucoup de jeunes, mais c’est jouable pour l’OL. Manchester United aurait sûrement été un tirage plus compliqué (…) L’accumulation des performances en Ligue Europa va rendre Lyon plus fort : il fallait se qualifier dans les grandes ambiances de la Roma et de Besiktas ! C’est une équipe qui franchit des paliers dans les grands matches, et garde son idée de jeu dans la difficulté, on l’a vu jeudi. Et, pour une fois, je n’ai pas été angoissé chaque fois que les défenseurs avaient le ballon », fait remarquer Raymond Domenech, résolument confiant pour le club qui lui est très cher.