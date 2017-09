OL : Des doutes sur l'âge de Pape Cheikh Diop ? L'OL pourrait porter plainte !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi, dans un article de L'Equipe sur Pape Cheikh Diop, un journaliste espagnol, affirme qu'en 2013 le Real Madrid avait fait faire un essai au nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais. Et il précise qu'à l'époque les Merengue avaient procédé à un test afin de connaître l'âge réel du joueur, ayant quelques doutes sur son année de naissance, à savoir 1997.

Un article qui a mis en fureur l'OL. Et le club de Jean-Michel Aulas a prévenu qu'il pourrait donner des suites judiciaires à tout cela, précisant tout de même qu'il allait demander ce qu'il en est réellement au Real Madrid. « L’Olympique Lyonnais s’indigne des propos tenus par un journaliste espagnol sur l’Equipe.fr faisant référence à des sujets du ressort médical et au demeurant erronés sur Pape Cheikh Diop « après des tests de croissance réalisés sur l'articulation du poignet lors d un essai au Real Madrid en 2013 ». L’OL précise que la bilan radiologique et IRM corps entier du joueur lors de sa visite médicale préalable à la signature de son contrat de 5 ans ne confirme aucunement ces suspicions. L’Olympique Lyonnais demandera au Real Madrid de préciser sa position et se réserve le droit en accord avec les agents du joueur de porter plainte pour ces propos portant préjudices à Pape Cheikh Diop », indique l'OL dans un communiqué.