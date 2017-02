OL : Denis Balbir crucifie Yanga-Mbiwa sur place

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Commentateur de W9 et observateur avisé du football, Denis Balbir a apprécié l’emballante performance de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas sourcillé devant l’AZ Alkmaar pour valider sa qualification. Mais si devant, le match a été vite plié, l’OL a tout de même souffert derrière, avec de nombreuses occasions pour les Néerlandais, et un Mapou Yanga-Mbiwa en grande difficulté face à un adversaire plutôt modeste, qui s’était en plus privé de son meilleur buteur. Une situation particulièrement inquiétante et que Denis Balbir a souligné.

« On peut quand même s’étonner que Yanga-Mbiwa soit autant en difficulté face à un adversaire de moindre calibre, et se demander comment cela va se passer quand le niveau de jeu va s’élever dans la compétition. Bruno Genesio a indiqué avant le match qu’il voulait relancer Yanga-Mbiwa, cela ne devrait pas le rassurer. Surtout quand on voit que le prometteur Mammana est toujours sur le banc de touche, alors que tout le monde se demande pourquoi Nkoulou reste en tribunes à chaque match. Il sort d’une CAN réussie avec le Cameroun, et d’une grande performance en finale. Mais Lyon se cherche toujours un patron en défense, et les difficultés rencontrées par Yanga-Mbiwa confirment que ce rôle est difficile à trouver depuis des années », a expliqué le commentateur de W9, qui se demande avec quelle charnière Bruno Genesio va terminer la saison à cette allure-là.