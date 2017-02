OL : Crise, départ, si le podium s’éloigne, ça va barder annonce Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Après deux défaites consécutives contre Lille et Marseille, le déplacement à Saint-Etienne met clairement la pression sur les épaules des Lyonnais.

En cas de revers, aller chercher le podium commencerait à devenir compliqué. Et à l’OL, on en est parfaitement conscient comme l’a reconnu Alexandre Lacazette avant le derby. « Soit on gagne et tout ira pour le mieux. Soit on perd et on entrera peut-être dans une petite crise. Les deux équipes ont beaucoup à perdre. L’ASSE a aussi des objectifs à atteindre. Nous, on a envie de recoller au podium. On sait qu’on se doit de mieux faire. On est irréguliers et on passe du très bon au très mauvais. Il faut rectifier le tir. On essaie de trouver des réponses mais on n’en a toujours pas… C’est toujours inquiétant de perdre autant de matchs quand on est à l’OL. Il y a peut-être de la suffisance, un manque de sérieux. Il n’y a rien de volontaire là-dedans, on ne comprend pas ce qu’il se passe », a assuré l’avant-centre lyonnais, qui est un des rares joueurs à maintenir son niveau de jeu depuis le début de la saison. De quoi lui donner des envies d’aller voir ailleurs si jamais l’OL devait faire sans Ligue des Champions la saison prochaine ?

« Une absence de podium serait un échec. Ça fera partie de mon questionnement par rapport à mon avenir. Ça dépendra aussi des sollicitations. J’ai envie de découvrir autre chose mais si c’est pour s’égarer ou ne pas progresser, ce n’est pas la peine », a expliqué un Alexandre Lacazette qui se voit mal partir de Lyon pour rejoindre une équipe qui ne serait pas un top-club qui participe régulièrement à la Ligue des Champions.