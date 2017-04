OL : Cornet n'a pas eu peur d'affronter le vestiaire Made In Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Certains joueurs passés par l'Olympique Lyonnais l'ont parfois confié, ils avaient eu du mal à s'intégrer au sein d'un vestiaire où les cadres se connaissent depuis longtemps. Claudio Beauvue avait, par exemple, clairement fait part de sa grosse déception de l'accueil qu'il avait eu lors de sa signature à l'OL, l'attaquant préférant même rapidement partir. Interrogé sur ce thème par l'UEFA, Maxwel Cornet n'a, lui, pas du tout ce sentiment, et s'il admet que l'esprit lyonnais existe, il ne voit aucun problème d'intégration pour les nouveaux joueurs.

Arrivé en 2015 à l'Olympique Lyonnais en provenance du FC Metz, l'attaquant a tout de suite trouvé sa place, sans problème. « Ce que je ressentais en signant à Lyon ? C'était plus de l’excitation que de la peur, car quand on vient d’un club comme le FC Metz, et qu’on arrive à l’Olympique Lyonnais et quand on voit ces joueurs avec qui je m’entraîne… Alex (Lacazette) qui est aujourd’hui l’un des meilleurs buteurs francais, Mathieu Valbuena... Je pense que je suis vraiment content d’apprendre au quotidien auprès de ces grands joueurs. Et à Lyon, il y a aussi des entraineurs formidables. Bien sûr, il y a une âme lyonnaise, et ça se ressent notamment sur les derbys (contre Saint-Etienne). Mais c’est vrai que l’équipe est jeune et cela a été beaucoup plus facile pour moi dans l’intégration. Quand on a des joueurs comme Coco Tolisso, Alex (Lacazette), ils sont jeunes, même notre capitaine Max (Gonalons)… », fait remarquer Maxwel Cornet, qui a pris de l’ampleur cette saison au sein de l’effectif lyonnais. C’est forcément le meilleur moyen de s’intégrer…