OL : Clément Grenier, un club espagnol débarque

Dans : OL, Mercato, Liga.

Quasiment absent des débats depuis le début de la saison, Clément Grenier ne dispose pas beaucoup de portes de sortie avec son salaire encombrant, son temps de jeu famélique et ses blessures récurrentes de ces dernières années.

Néanmoins, le potentiel existe alors que le milieu de terrain, encore jeune (26 ans), se dit prêt à faire des sacrifices financiers pour rebondir. Et cette semaine, un club est enfin venu aux renseignements. C’est le FC Valence, en grande difficulté en championnat d’Espagne malgré des ambitions affichées avant le coup d’envoi de la saison, qui s’est manifesté, anticipant notamment le départ possible de son milieu de terrain Dani Parejo.

Pour le moment, le journal Super Deporte rappelle qu’il s’agit d’une première prise de contact avec l’agent de Grenier, et qu’un prêt comme un transfert peuvent être envisagés, même si la volonté première de Lyon est de transférer définitivement son joueur. Un projet qui pourrait néanmoins intéresser Grenier, car même si Valence est mal en point avec son actuelle 17e place, le potentiel de Los Ché est énorme et le jeu plutôt technique et offensif du Lyonnais pourrait avoir des partisans dans le championnat d’Espagne.