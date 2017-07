OL : Clément Grenier, seul renfort de Lyon au milieu ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est renforcé devant, s'est renforcé derrière, mais pour l'instant le club rhodanien n'a pas prévu de muscler son entrejeu, ce qui peut évidemment surprendre. Mais du côté de l'OL, on estime avoir ce qu'il faut en stock et surtout il semble désormais acquis que Bruno Genesio souhaite accorder sa chance à Clément Grenier. Revenu de son prêt à l'AS Rome, le club italien lui ayant fait part il y a quelques jours de son intention de ne pas le conserver, Clément Grenier reprend l'entraînement ce lundi annonce Le Progrès, et le milieu de terrain formé à l'OL ne sera, à priori, pas cvendu lors de ce mercato estival.

A un an de la fin de son contrat, Clément Grenier se voit offrir une seconde chance, l'Olympique Lyonnais étant même prêt à envisager une prolongation si le milieu de terrain réussissait à retrouver son meilleur niveau. Mais, en attendant, Grenier va devoir confirmer que l'OL ne se trompe pas dans ce choix et qu'effectivement son gros passage à vide n'était qu'une péripétie dans sa carrière.