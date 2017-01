OL : Clément Grenier file à la Roma !

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Non retenu par l’Olympique Lyonnais, Clément Grenier (26 ans) va en profiter pour rejoindre la Roma. Le club romain a obtenu le prêt avec option d’achat (3,5 M€) du milieu de terrain, révèle Sky Sport.

L’occasion pour le Gone de se relancer après de longs mois sans enchaîner les matchs. Il faut dire que Grenier n’a pas été épargné par les blessures. De plus, il ne fait pas partie des plans de Bruno Genesio depuis le début de la saison. Malgré l’échec des négociations avec l’OGC Nice, le milieu relayeur a donc trouvé une belle porte de sortie en Serie A. Un championnat qui devrait correspondre à ses qualités, lui qui possède une excellente vision du jeu et une bonne qualité de passe.