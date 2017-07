OL : Chicharito à Lyon pour 15ME ? Le salaire coince

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Une fois que Kenny Tete et Marcelo auront signé à l'Olympique Lyonnais, le mercato de l'OL ne sera probablement pas terminé. Car à priori Jean-Michel Aulas aurait le désir de s'offrir un attaquant supplémentaire, malgré toute la confiance placée par le patron de Lyon dans Mariano Diaz, le jeune joueur acheté au Real Madrid.

Et son ESPN Mexique, Chicharito est toujours cité du côté de Lyon, l'attaquant de Leverkusen, qui est actuellement parti prendre des vacances aux Etats-Unis, souhaitant continuer à joueur en Europe malgré des offres de MLS. Pour vendre Javier Hernandez, le club allemand aurait informé l'Olympique Lyonnais qu'il fallait mettre 15ME sur la table, et du côté de l'OL ce prix n'est pas du tout rédhibitoire. Mais là où les choses se compliquent, c'est le salaire exigé par Chicharito. Car le buteur international mexicain n'est pas du genre à marchander et ses exigences financières seraient colossales, la presse de son pays parle de 700.000 euros par mois. Un prix qui forcément gonfle l'addition et fait sérieusement douter d'un transfert à l'Olympique Lyonnais. Même les clubs anglais hésiteraient à verser un tel salaire à l'ancien mancunien, alors que son nom a été cité en Premier League.