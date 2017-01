OL : Cette solution à 30 ME qui soulagerait Lyon

Dans : OL, Mercato, Serie A, Liga, Foot Europeen.

La double confrontation de Ligue des Champions entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais a permis de conforter le club italien dans son choix, Corentin Tolisso est un joueur qui pourrait convenir à l’effectif de Massimiliano Allegri.

C’est pourquoi la Vieille Dame serait prête à miser très gros pour récupérer l’international espoirs français, car Lyon n’envisagera pas un départ à moins de 37 ME, somme pour laquelle il a failli partir l’été dernier pour Naples. Mais selon L’Equipe, la Juventus pourrait avoir trouvé une autre solution, moins onéreuse, et de très bonne qualité tout de même.

Il s’agit de Stephen N’Zonzi, qui a littéralement explosé cette saison avec Séville, et possède une clause libératoire à 30 ME. L’ancien amiénois pourrait tripler son salaire avec le champion d’Italie, et il a récemment refusé une prolongation de contrat avec le club andalou. Du pain béni pour la Juve, qui pourrait rapidement rafler la mise en concrétisant cet intérêt par une offre ferme à 30 ME que Séville ne pourrait pas refuser.