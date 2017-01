OL : 40 ME de transfert et 3 ME de salaire, la Juve bouillante sur Tolisso

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain de premier plan malgré l’arrivée de Tomas Rincon cette semaine, la Juventus va entamer les grandes manœuvres en ce qui concerne le recrutement de Corentin Tolisso.

C’est ce qu’annonce clairement Tuttosport, pour qui l’offre de la Vieille Dame, particulièrement copieuse, va bientôt tomber. En effet, désireux de marquer le coup, les dirigeants piémontais sont bien conscient qu’ils ne peuvent pas viser en-dessous de la grosse offre de Naples effectuée l’été dernier, à savoir 37,5 ME. C’est pour cela qu’une enveloppe de 40 ME serait prévue pour recruter le milieu de terrain formé à Lyon. Et concernant le joueur, le média italien assure que des contacts ont déjà été pris, et qu’une proposition d’un contrat de cinq, avec un salaire de 3 ME par an en dehors de primes, lui a été présentée.

Même si Tolisso, qui a refusé de rejoindre Naples au dernier moment, a toujours affiché son envie de continuer encore plusieurs saisons à Lyon, cette offre, si elle venait à se concrétiser, ferait réfléchir n’importe qui venant d’un club qui vise le dernier carré de la Ligue des Champions. Pas de quoi inquiéter pour l’heure Bruno Genesio, qui a assuré qu’aucun départ majeur n’était prévu cet hiver à Lyon.