OL : Capitaine ou pas, Gonalons doit payer demande Puydebois

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la difficile victoire de l'Olympique Lyonnais contre Dijon (4-2), Nicolas Puydebois a pointé du doigt les mauvaises performances de Maxime Gonalons, et aussi sa mauvaise gestion par Bruno Genesio.

Dimanche face au DFCO sur la pelouse du Parc OL, la capitaine lyonnais a sûrement réalisé la pire prestation de sa saison. En manque d'inspiration balle au pied, Gonalons a même commis une bourde qui aurait pu coûter très cher à l'OL. Fautif sur le deuxième but dijonnais, et coupable d'une relance contrée dans l'axe reprise par le buteur Diony, le milieu de terrain de 27 ans a terminé son calvaire sur le banc de touche après son remplacement à la 70e minute de jeu par Fekir. Et cette piètre performance de Gonalons, Nicolas Puydebois n'a pas pu passer à côté. Le consultant a donc poussé un coup de gueule sur le cadre rhodanien tout en critiquant le coaching de Bruno Genesio.

« La performance de Maxime Gonalons n’a pas été bonne, il n’est pas dans son assiette en ce moment. Le faire sortir n’était pas la bonne solution d’après moi, il aurait été bien plus judicieux de le mettre au repos, qu’il puisse reprendre ses esprits et revenir plus fort. Son remplacement nous laisse l’impression qu’il s’agit d’une punition après son erreur sur le deuxième but dijonnais. Pourtant, avec Lucas Tousart, Corentin Tolisso, Sergi Darder et Jordan Ferri, l’OL a de quoi le faire souffler lorsqu’il n’est pas au mieux de sa forme », a lancé, sur Olympique et Lyonnais, Puydebois, qui estime donc que Gonalons a clairement du souci à se faire s'il continue ainsi...