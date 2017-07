OL : Bertand Traoré refuse la comparaison avec Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Débarqué durant ce mercato à l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré sait que l’attente des supporters de l’OL est grande le concernant. Car l’attaquant de Chelsea va devoir contribuer à faire oublier Alexandre Lacazette et forcément ce n’est pas gagné. Mais, après la probante victoire de Lyon contre le Celtic, Traoré a promis de tout faire pour y parvenir, même s’il ne veut surtout pas être comparé à l’ancien buteur vedette de l’OL.

« C’est ma première semaine. Je pense que j’ai bien débuté. Ça se passe bien. C’était un beau match. On a joué au foot. On a fait un bon résultat et avec la manière. Je suis content pour mon premier match. On essaie de trouver des automatismes. Ça se passe bien en ce moment. Je suis un jeune joueur. Sur le terrain je vais donner le meilleur de moi-même. J’ai la chance de savoir jouer dans l’axe ou sur le côté droit avec le même niveau. Je suis prêt à tout donner quand je suis sur le terrain. Je ne viens pas remplacer Alex Lacazette. Ce n’est pas le même profil. On sait ce qu’il a fait pour l’OL. C’est un très grand attaquant que j’envie beaucoup. J’ai la chance aujourd’hui d’avoir le numéro 10. C’est un plaisir et un honneur. J’espère être à la hauteur. Je vais me battre, essayer de tout donner pour apporter à l’équipe », a confié, sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais, le joueur qui a fait souffrir l’OL en Europa League avec l’Ajax.