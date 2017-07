OL : Ben Arfa ne fera pas sonner le téléphone d'Aulas

Dans : OL, PSG, Mercato.

Dans le dur au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa aurait pu disposer d'une porte de sortie à l'Olympique Lyonnais durant ce mercato estival, mais Bruno Genesio s'est opposé à ce potentiel transfert.

« S'il veut revenir, il faut qu'Hatem m'appelle. J'adorerais qu'il revienne, mais cette fois-ci, c'est à lui de téléphoner ». En mai dernier, Jean-Michel Aulas ouvrait clairement la porte à un retour d'Hatem Ben Arfa à Lyon. Alors que l'attaquant de 30 ans est en difficulté au sein du club de la capitale française, le président lyonnais aurait bien voulu le relancer. Sauf que Bruno Genesio a mis cette piste de côté cet été, estimant qu'il dispose déjà de deux joueurs capables d'évoluer en numéro dix.

« On a absolument pas parlé de joueur à ce poste. On a déjà ce qu’il faut au club avec Nabil (Fekir), le jeune Houssem (Aouar). On ne peut pas empiler les joueurs au même poste. J’aime beaucoup Hatem, mais on ne peut pas empiler les joueurs », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL, qui met donc un terme à la rumeur Ben Arfa. De toute façon, cela est réciproque puisque l'ancien Niçois ne veut pas quitter Paris cet été, à un an de la fin de son contrat, malgré le fait qu'Unai Emery ne compte pas sur lui...