OL : Aulas lance l'opération Ben Arfa avant l'ouverture du mercato !

« Hatem a mon portable, qu'il m'appelle ». En août 2010, Jean-Claude Dassier, alors président de l'OM, faisait un appel du pied à Ben Arfa en pleine période de crise. Sept ans plus tard, cette fameuse tirade est de retour ! Et elle est signée Jean-Michel Aulas.

Si son statut a évolué depuis son passage à Marseille, Hatem Ben Arfa se retrouve dans une situation similaire, et critique, chez l'ennemi parisien cette saison. Absent du groupe du PSG depuis le 9 avril dernier, alors qu'il est bien disponible, HBA ne figure plus du tout dans les plans d'Unai Emery. Par conséquent, et même s'il rêve encore de s'imposer dans son club de cœur, l'attaquant de 30 ans pourrait quitter la capitale l'été prochain. Une opportunité que l'Olympique Lyonnais est prêt à saisir, si l'on en croit les dires de son président.

« Les offres qui ont été faites à Hatem étaient, je crois, trois ou quatre fois au-dessus de ce que nous pouvions faire. Il m’avait dit qu’il allait revenir. Donc s’il veut revenir, il faut qu’il m’appelle, il a mon numéro de téléphone. Une démarche cet été ? Je viens de la faire en disant que j’adorerais qu’il revienne, mais cette fois-ci, c’est à lui de me téléphoner », a lancé, sur beIN SPORTS, Aulas, qui se met donc à genoux devant Ben Arfa un an après avoir essuyé son refus de revenir à Lyon, son club formateur...