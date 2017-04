OL : Bastia qui porte plainte, Jordan Ferri trouve ça gonflé

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Milieu de terrain lyonnais au temps de jeu plutôt réduit cette saison, Jordan Ferri pensait profiter du turn-over instauré par Bruno Genesio lors du match à Bastia pour retrouver des jambes. Il s’en est surtout servi pour se défendre lors de l’envahissement du terrain par les supporters bastiais avant même le début de la rencontre, puis la nouvelle échauffourée à la mi-temps qui a mis un terme définitif au match. « Bastia, c’est malheureux pour le foot. C’est le résultat d’une tribune mécontente qui envahit le terrain pour en venir aux mains avec des joueurs. Des décisions vont être prises on verra bien ce qu’il en est », a expliqué le milieu de terrain rhodanien dans un entretien à ActuFoot. Mais quand on interroge le natif de Cavaillon sur la plainte pour violences et menaces déposée à l’encontre d’Anthony Lopes par le responsable de la sécurité, il avoue en avoir gros sur la patate.

« J’ai du mal a comprendre qu’on puisse essayer de porter plainte ou demander des sanctions contre nous… Il y a 50 types qui descendent des tribunes pour vous agresser donc la moindre des choses c’est de se défendre », a expliqué le joueur lyonnais, qui sait que des plaintes pour « coups et blessures » ont aussi été déposées par certains de ses coéquipiers. Ce sera désormais à la commission de discipline puis à la justice de régler cela, même si l’image de joueurs obligés de se défendre face à des supporters descendus sur le terrain restera comme une sale image pour le football.