OL : Avec Depay, Lyon a trouvé son Thierry Henry lance Jallet

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Alors qu'il connaît une saison très compliquée du côté de l'Olympique Lyonnais, Christophe Jallet s'est confié sur la prochaine arrivée à Lyon de Memphis Depay.

Le club rhodanien s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Si le PSG a recruté Draxler et que l'OM tente actuellement de boucler l'arrivée de Payet, Lyon a d'ores et déjà finalisé le transfert de Memphis Depay pour 16,5 ME. L'ailier de 22 ans arrive effectivement jeudi dans la capitale des Gaules pour signer un contrat de quatre ans et demi. En faisant venir ce joueur international, la troupe de Genesio a donc rempli son objectif pendant ce mercato. Mais est-ce que Depay sera un aussi joli coup sur le terrain ? Les doutes persistent quant à son niveau alors qu'il n'a joué que 79 minutes cette saison à Manchester United. Quoi qu'il arrive, Christophe Jallet, lui, ne doute pas un seul instant de la qualité de l'ancien du PSV, qui dispose de toutes les qualités requises pour faire chavirer le Parc OL.

« Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne l'ai vu jouer que quelques matches à Manchester United et je l'ai eu face à moi, en mars dernier, quand on a joué les Pays-Bas avec l'équipe de France. C'est un joueur de talent, il a du feu dans les jambes. Il a un très bon pied droit. Quand il joue à gauche, il arrive à mettre de très bons ballons devant le but et peut marquer en enroulant, comme Thierry Henry. C'est ce qu'il avait fait à ses débuts à Manchester United. Maintenant, est-ce que c'est un joueur régulier et constant ? Je ne le connais pas assez pour vraiment le savoir. Mais je pense que ce sera de toute façon une valeur ajoutée à notre effectif. S'il vient chez nous, j'espère qu'il pourra réaliser de grandes choses et nous permettra d'atteindre nos objectifs cette année », a avoué, sur les ondes de RMC, Jallet, qui estime donc que Memphis Depay fera le plus grand bien à l'OL.