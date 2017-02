OL : Aulas voit bien ce PSG-là gagner la Ligue des champions

Dans : OL, PSG, Ligue des Champions.

La démonstration du Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome a clairement impressionné tout le monde. Et même si l'Olympique de Marseille n'est pas au niveau du Barça, on avait le sentiment d'avoir revu le PSG qui avait atomisé le club espagnol il y a deux semaines au Parc. Devant sa télévision, Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à dire que lui aussi avait été épaté par ce qu'il avait vu, le président de l'Olympique Lyonnais n'hésitant pas à parler d'une possible victoire finale du PSG cette saison en Ligue des champions.

Via Twitter, il a été direct. « Quelle grande performance du PsG vraiment stratosphérique en ce moment et 7 année peut être la bonne pour la Ch League Bravo », a lancé Jean-Michel Aulas, impressionné par le niveau atteint par les joueurs parisiens. Plutôt fair-play le boss de l'OL...