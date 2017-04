OL : Aulas se paye les activistes anti-Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

C’est un vaste et éternel débat à Lyon depuis sa nomination, mais Bruno Genesio ne fait pas l’unanimité auprès des supporters, qui n’hésitent pas à lancer depuis des mois le hashtag « Genesio démission » à chaque fois qu’ils ne sont pas satisfaits de leur entraineur.

Et pour une partie des fans de l’OL, l’ancien joueur et l’ancien adjoint de Rémi Garde puis d’Hubert Fournier n’a pas les épaules pour être à la tête de l’équipe première, que ce soit au niveau du prestige ou des connaissances tactiques. Très actif sur Twitter, Jean-Michel Aulas se fait régulièrement interpeller à ce sujet, et n’a de cesse de conforter son entraineur au sujet de son avenir. S’il ne peut pas garantir que Bruno Genesio sera encore en place la saison prochaine, il n’y voit visiblement pas d’inconvénients et remet à sa place les contestataires.

« Des interrogations en interne sur Genesio ? Je tombe des nues. Dans le vestiaire, il y a une adhésion générale autour de Bruno. Il a fait une causerie exceptionnelle mercredi soir avant le match de Metz (victoire 3-0). Chez les supporteurs, il y a une mouvance activiste sur les réseaux sociaux, me semble-t-il, largement minoritaire. Et moi, je suis au centre des débats et je pense vraiment être le plus légitime dans l'analyse objective. Ou je suis has been et sourd ou vous vous trompez », a confié au Parisien un Jean-Michel Aulas qui estime que terminer la saison avec une place européenne serait suffisant pour permettre à Bruno Genesio de continuer son contrat, qui va jusqu’en juin 2019 tout de même.