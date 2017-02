OL : Aulas s'oppose aux supporters sur le cas Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà bien lancée avant même le derby, la campagne anti-Genesio soutenue par des supporters de l'Olympique Lyonnais via les réseaux sociaux a pris une ampleur encore plus énorme depuis la défaite de dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Et le sujet commence à créer un point de friction permanent entre Jean-Michel Aulas et ces opposants au maintien de Bruno Genesio sur le banc de touche, une situation que l'on n'avait jamais vraiment connu à l'OL où le président a toujours bénéficié d'une haute estime des supporters.

Mais Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à se laisser imposer des choix et coûte que coûte il a tenu à venir soutenir très fermement son entraîneur. « Je pense que Bruno est critiqué à tort. C’est pour moi l’entraîneur qui est le plus apte à nous emmener vers nos objectifs qui sont, je le rappelle, de monter sur le podium en championnat et de briller en Ligue Europa. Ce serait contre l’intérêt du club de faire des changements. On a fait cet hiver un recrutement adapté et ce n’est pas en baissant les bras, ou en critiquant les uns et les autres que l’on va atteindre nos objectifs. Il faut être solidaires. Je veux conforter Bruno et lui donner les moyens d’être crédible auprès des joueurs », a prévenu le président de l’Olympique Lyonnais, pas du tout décidé à sacrifier son technicien à ce stade de la saison. Les anti-Genesio sont prévenus...