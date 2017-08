OL : Aulas s'étouffe, le PSG n’a pas besoin de Mbappé !

Dans : OL, Mercato.

Déjà plus agacé que ravi de voir Neymar signer à Paris cet été, Jean-Michel Aulas a eu un sérieux haut-le-cœur en apprenant que le PSG se rapprochait d’une signature de Kylian Mbappé, qui a fait son choix en faveur du club de la capitale. Pour le président de l’Olympique Lyonnais, qui a également des responsabilités au sein de l’ECA, l’organisme des grands clubs européens, cela va trop loin. Pour lui, et pour les autres clubs européens qui en veulent clairement au club de la capitale selon lui.

« Un front anti-PSG ? Officiellement, non. Nous avons eu une réunion de bureau ce jeudi et Nasser était là. Nous n'avons pas abordé directement le sujet. On l'a fait plutôt en dehors de la réunion. Et ce n'est pas vraiment un front anti-PSG, mais de nombreux présidents de club sont très réticents à ce qui a été fait et ce qui va se faire. Et comme le fair-play financier intervient seulement a posteriori, il n'y a pas grand-chose à faire. J'étais assis entre Agnelli et Bertomeu donc, oui, j'ai senti un peu d'aigreur, un peu d'envie d'en découdre. On constate surtout que tout le monde craint une inflation totalement déraisonnable des transferts et des salaires. Ce n'est pas une réaction de défense d'intérêts ponctuels, c'est beaucoup plus large que ça. Vous savez, si le Real voulait absolument Mbappé, il aurait payé le transfert, il pouvait le faire. Mais il a estimé que c'était trop. Si le PSG fait venir les vingt meilleurs joueurs du monde, tous nos stades seront remplis. Mais on va forcément se souvenir aussi qu'il n'y aura qu'une place en Ligue des champions pour les autres. ! Le PSG n'a pas besoin de boucler le transfert de Mbappé... J'ai vu Neymar débarquer à Saint-Tropez avec 23 gardes du corps. Au début, les gens sourient. Ensuite, moins, parce que cela pose un problème de société, de politique », a expliqué Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe. En attendant, si le PSG se construit en effet une équipe de galactiques, il en profite également pour clairement affaiblir l’AS Monaco, ce qui pourrait au final ne pas déplaire à l’Olympique Lyonnais et sa volonté de revenir en Ligue des Champions.