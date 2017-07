OL : Aulas s'agace des avantages du PSG et de Monaco

Dans : OL, Ligue 1, PSG, Monaco.

Jean-Michel Aulas avait fait part de sa stupéfaction devant les 220ME que le PSG pourrait payer pour le transfert de Neymar, le président de l'OL estimant que cela n'avait économiquement aucun sens. Et ce dimanche, s'exprimant dans le JDD, le patron de l'Olympique Lyonnais précise le sens de ses critiques, en expliquant que si la venue de Neymar était bonne pour la Ligue 1, cela hélas promet à l'avenir une exclusion des concurrents du PSG et de Monaco pour un ticket direct de Ligue des champions. Et cela, Jean-Michel Aulas estime que c'est très mauvais pour le foot français.

« Il y a là une dérégulation sûrement déraisonnable. Je ne veux pas qu’on dise que je suis contre l’arrivée de grands joueurs comme Neymar, qui peut apporter une visibilité extrême à la Ligue 1 et avoir un effet positif sur le prochain appel d’offres des droits télé. Mais ce gain d’attractivité ne compensera pas la perte de revenus liée à l’absence en Ligue des champions. Si Paris, au travers de moyens disproportionnés, et Monaco qui a des avantages fiscaux confisquent les deux premières places qualificatives, les autres sont exclus du système engendrant les revenus les plus importants. Ça lèse ceux qui travaillent le mieux. Par ailleurs, les chiffres annoncés contribuent à une bulle dangereuse », explique le président de l’Olympique Lyonnais, qui risque cependant de devoir accepter tout cela.