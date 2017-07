OL : Aulas raconte comment Ghezzal lui a brisé le coeur

Dans : OL, Mercato.

Apparemment, on n’assistera plus à aucun rebondissement concernant Rachid Ghezzal (25 ans). Le milieu offensif va bien quitter l’Olympique Lyonnais en fin de contrat.

Ce jeudi, Jean-Michel Aulas a confirmé l’information lors de la présentation de la recrue Ferland Mendy. Un sujet encore sensible pour le président des Gones, qui pensait avoir convaincu l’international algérien en fin d’exercice. « Après le dernier match de la saison, il m'a dit droit dans les yeux qu'il voulait prolonger, a raconté le dirigeant. Ensuite on s'est mis d'accord avec son frère... »

Finalement, Ghezzal a changé d’avis et déçu son supérieur. « C’est vraiment dommage, a regretté Aulas, encore surpris par ce revirement de situation. C’est un garçon de talent. On l’a toujours soutenu. Il avait fait une très bonne partie de saison l’an passé. On est toujours malheureux quand un joueur du centre de formation ne prolonge pas. C’est un crève-cœur pour moi parce que c’est un garçon que j’aime bien. » Reste à savoir où atterrira l'ailier droit, notamment convoité par la Roma.