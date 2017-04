OL : Aulas n'écoute pas les critiques, il persiste et signe avec Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas est un fervent adepte des réseaux sociaux, le président de l'Olympique Lyonnais utilisant Twitter comme aucun autre patron de Ligue 1. Mais cela permet également aux supporters de l'OL d'apostropher directement Jean-Michel Aulas, et ces derniers mois le dirigeant lyonnais a bien compris que Bruno Genesio ne faisait pas l'unanimité, des critiques viriles étant adressées au président de l'OL concernant son entraîneur. Mais Jean-Michel Aulas n'est pas décidé à lâcher Bruno Genesio et c'est encore ce qu'il a dit ce mercredi dans Le Républicain Lorrain.

Car pour le patron de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a démontré qu'il maitrisait presque totalement son sujet et que donc il n'y avait pas réellement de raison pour s'en séparer. « La fin de saison peut-elle conditionner l’avenir de Bruno Genesio ? On ne peut rien affirmer pour le moment. Logiquement, il sera là la saison prochaine. Sa présence n’est pas liée au résultat en Ligue Europa. Bruno fait un parcours admirable, même s’il est arrivé avec des a priori négatifs. Pour moi, il existe trois éléments essentiels dans les qualités d’un entraîneur. Un, qu’il s’entende bien avec le président. Deux, qu’il ait tactiquement le niveau pour réagir à des situations difficiles. Je participe à toutes les causeries et je peux affirmer que Bruno et son staff sont des travailleurs acharnés dans ce domaine. Et trois, c’est la relation avec les joueurs. On ne peut pas être entraîneur d’une équipe pro ambitieuse, avec des stars, sans être complice avec les joueurs. À Lyon, on a une équipe talentueuse mais pas toujours facile à gérer. Il y a des ego, des personnalités… Bruno a su garder cette complicité. C’est un bon entraîneur. Il progresse. La probabilité qu’il soit toujours là est très grande », a confié, dans le quotidien régional, Jean-Michel Aulas, qui semble de plus en plus décidé à continuer l’aventure avec son actuel entraîneur.