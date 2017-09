OL : Aulas fan de Martins-Pereira, Twitter lui répond

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ne pouvaient pas se réjouir du triste nul concédé par l'équipe de France contre le Luxembourg, mais ils ont tout de même apprécié de voir un des joueurs rhodaniens briller sur la pelouse de Toulouse. En effet, dans le camp adverse, Christopher Martins-Pereira a été un des meilleurs joueurs luxembourgeois. Et Grégoire Margotton l'a évidemment dit en direct sur TF1, rappelant que le jeune milieu international luxembourgeois de l'OL n'allait probablement pas avoir beaucoup de temps de jeu avec son club.

De quoi faire réagir en temps réel Jean-Michel Aulas, qui a prévenu que contre toute attente Christopher Martins-Pereira était un joueur sur lequel Lyon comptait beaucoup : « Et @gregmargotton dit même que Christoffer ne va pas beaucoup jouer alors que c'est un de nos espoirs les plus pertinents en 6 ou 8 ???? ». Pas de quoi convaincre de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais, lesquels estiment que tout cela n'est qu'un discours de façade face à la réalité des faits. Et les réponses agacées au patron de l'OL n'ont pas manqué : « Ton copain Bruno mettra Ferri qui a gagné son contrat pro à la loterie de fin d'année des tacos à Hotel de Ville ! », « On espère président.Mais pr ça il faudra que Genesio fasse ce que tt le peuple lyonnais demande : mettre Grenier et Ferri en tribune ou CFA », « Pour ça faudrait avoir des coachs qui sachent les mettre en avant. Oh wait, on a genesio, Christopher va rester en CFA », « Mdr il va partir libre en juin prochain pas assez "Bourrin" pour Bruno », « Comme Sergi qui devait être le milieu titulaire aux côtés de Tousart, comme Mammana qui était un de nos meilleurs espoirs, c est du vent »... Visiblement Jean-Michel Aulas a du mal à persuader les fans de l'Olympique Lyonnais de cette confiance accordée à l'international luxembourgeois.