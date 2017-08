OL : Aulas donne le ton pour le sprint final du mercato

Dans : OL, Mercato.

Ce mardi, Pape Cheikh Diop a été présenté à la presse mais le milieu de terrain sénégalais n’a pas forcément eu beaucoup la parole. Le plus important sera son rendement sur le pré, mais Jean-Michel Aulas a surtout été interrogé sur les trois derniers jours du marché des transferts. L’OL ne ferme pas la porte à d’autres mouvements avant une réunion prévue mardi après-midi afin de faire le point au niveau de la dernière ligne droite du mercato. Le président rhodanien a toutefois bien fait comprendre qu’il était satisfait par l’activité de cet été, et était pour le moment en position d’attente en fonction des décisions de quelques joueurs sur le départ (Ferri, Grenier, voire Darder).

« On a fait pour l’essentiel ce qu’on avait à faire. Il y a quand même sept recrues. On va encore se réunir cet après-midi pour voir s’il y a encore une opération à faire. On a réinvesti près de 70 ME au total pour recruter sept joueurs. C’est le plus gros investissement jamais réalisé, même si c’est vrai qu’on avait cédé beaucoup de joueurs. On remplaçera s’il y a des départs. Sur le plan de l’effectif, il faut attendre de savoir ce que feront les deux ou trois joueurs qui sont susceptibles de partir. Il reste très peu de temps, plus on fait d’opérations le dernier jour, plus elles sont aléatoires. On est serein. On est plutôt à l’écoute du marché que sur une démarche volontariste », a expliqué un Jean-Michel Aulas qui n’a en effet pas chômé cet été, et n’a pas caché que son entraineur avait toutes les clés en main pour faire une belle saison.