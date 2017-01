OL : Aulas démolit la rumeur Djordjevic !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Filip Djordjevic sous le maillot de l'Olympique Lyonnais ? Cette possibilité a singulièrement pris du plomb dans l'aile depuis l'intervention nocturne de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux.

Vendredi, la presse italienne annonçait qu'un accord avait été trouvé entre Filip Djordjevic et l'Olympique Lyonnais et qu'il ne restait plus pour l'OL qu'à finaliser le dossier avec la Lazio. Alors que cette piste circulait depuis plusieurs jours sans que personne ne bouge l'oreille du côté lyonnais, Jean-Michel Aulas est intervenu sur ce sujet via Twitter. Et, fidèle à ses habitudes, le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas fait dans la dentelle. En effet, pour Jean-Michel Aulas, cette rumeur qui envoyait Filip Djordjevic à l'OL était bidon. « Mais qui à parlé de Djorjevic ? L'equipe👎 (…) et vous continuez de croire l'Equipe il n'y a jamais eu 1 seul contact avec la Lazio pour ce joueur aucun intérêt ! », a tweeté le patron rhodanien.

Reste tout de même à savoir si cette prise de position radicale est réelle ou si elle cache une partie de poker menteur avec les dirigeants de la Lazio Rome, qui espèrent toujours tirer 7 à 8ME de la vente de l'ancien attaquant du FC Nantes. On ne devrait pas tarder à avoir la réponse.