OL : Aulas dément s'occuper des arbitres à la FFF

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG.

Présent sur la liste de Noël Le Graët lors des élections à la Fédération Française de Football, Jean-Michel Aulas a été élu samedi et le président de l'Olympique Lyonnais va donc rapidement quitter ses fonctions à la LFP pour rejoindre le comité exécutif de la FFF. Officiellement, le patron de l'OL devra s'occuper de la réorganisation de la Direction Technique Nationale, une mission déjà lourde. Mais Jean-Michel Aulas a tenu à fermement démentir une rumeur qui affirmait qu'il allait également mettre son nez dans la gestion de l'arbitrage, un dossier très sensible comme on le constate régulièrement.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, ce bruit de couloir était une ultime tentative de ses détracteurs pour essayer de changer la donne juste avant les élections. « Je rassure tout le monde, on ne l'a jamais envisagé. Même si des SMS ont circulé avant l’élection sur ce thème pour me nuire. Et je ne suis pas là non plus pour succéder à Noël », a très clairement prévenu Jean-Michel Aulas, conscient qu'il n'est pas le mieux placé pour éventuellement s'occuper des arbitres. Noël Le Graët a confirmé que tout cela était une rumeur sans aucun fondement, le président réélu de la FFF n'ayant pas l'intention de mélanger les genres.