OL : Après son lob de 50 mètres, Depay promet de remettre ça

Dans : OL, Ligue 1.

Présent à la cérémonie des Trophées UNFP lundi soir, Memphis Depay n’est pas venu à Paris pour rien puisque le Néerlandais a été récompensé par les internautes pour le prix du but de l’année. Son lob de quasiment 50 mètres face à Toulouse au Parc OL a été plébiscité, terminant devant les buts de Thauvin, Rolan, Cavani et Boudebouz. Arborant une veste particulièrement dorée et pas vraiment passe-partout, l’ancien joueur de Manchester United a promis de remettre ça dès la saison prochaine.

« Je suis très heureux. Je suis content de ramener ce trophée à Lyon, mais je pense déjà à être bien meilleur la saison prochaine. Ce n’est que le début pour moi ici. Je ne suis là que depuis six mois, j’ai connu une saison compliquée. Ma veste ? Je préfère évidemment mon but. Ma veste ne signifie rien, elle est juste sympa ! Mon but, lui, est très joli. Et il y en aura beaucoup d’autres bientôt » a expliqué l’ailier gauche de l’OL. Les supporters rhodaniens ont bien noté, et attendrons au tournant leur nouvelle coqueluche dès l’année prochaine.