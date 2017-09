OL : Après Paris, les pleurnicheries de Lyon agacent Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais a du mal à accepter sa défaite au Parc des Princes.

Trois jours après ce match de championnat, le club rhodanien a publié deux vidéos sur Twitter pour contester l’arbitrage de Ruddy Buquet. Et l’on imagine que le président Jean-Michel Aulas est entièrement d’accord avec cette communication, contrairement à Bruno Genesio. Pas du tout fan des réseaux sociaux, l’entraîneur lyonnais, dont le numéro de téléphone a récemment circulé sur le net, aimerait plutôt que Lyon se focalise sur ses erreurs.

« Vous connaissez mon avis sur les réseaux sociaux. Cela n'a pas changé dernièrement. Je n’ai pas l’habitude de revenir sur ce genre d’événements. Pour moi, les faits de match, ce sont nos mauvais choix à des moments stratégiques du match, a corrigé le coach des Gones. On a des opportunités que l'on doit mieux jouer pour éventuellement avoir une occasion de but, ou pour ouvrir le score. Mon métier consiste plus à me pencher là-dessus qu'à parler d'arbitrage. Ce sera plus bénéfique pour nous. » Autrement dit, pleurnicher pour des décisions arbitrales n’est qu’une perte de temps...