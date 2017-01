OL : Après le 5-0, il ne veut vraiment pas quitter Lyon

Dans : OL, Mercato.

Plusieurs départs en attaque sont prévus dans les prochains jours, notamment sous la forme de prêts. Une solution souvent utilisée par l’Olympique Lyonnais pour aguerrir ses jeunes pépites, même si cela ne peut pas marcher à chaque coup.

Et s’il y a un joueur qui ne compte pas lâcher la barre tant qu’il peut avoir du temps de jeu, c’est bien Maxwel Cornet. Titulaire face à Montpellier, l’ancien messin s’est éclaté en attaque, proposant de nombreuses solutions et finissant par un doublé sur deux offrandes de Nabil Fékir. S’il a tenu à remercier son fournisseur de caviar, l’attaquant rhodanien en a surtout profité pour confirmer la tendance, à savoir qu’il n’allait pas changer d’air cet hiver et comptait bien continuer à se montrer.

« Moi, je n’écoute pas les à-côtés, les on dit. Je suis à l’Olympique Lyonnais, je continue à travailler pour mon club. Ça a payé contre Montpellier, je dois continuer à bosser et je suis convaincu que ça reviendra très, très vite », a confié Maxwel Cornet en zone mixte. Il faut dire qu’avec les nombreux matchs à venir, les départs de Ghezzal (CAN), Perrin et Kalulu (prêt), ainsi que la mise en route difficile de Mateta, le Franco-Ivoirien a pour le moment marqué des points en vue des prochaines échéances du mois de janvier. Même si le recrutement d’un joueur de premier plan espéré par Jean-Michel Aulas pourrait tout changer.