OL : Benzema lui fait sa pub, Aouar grimpe en flèche

Assez discret dans les médias, Karim Benzema a pourtant pris la parole dernièrement afin de faire le tour de l’actualité du ballon rond. Si sa non-sélection en équipe de France est un éternel sujet de discussions, l’attaquant français a aussi évoqué son club formateur, et ses jeunes talents. Et le buteur madrilène a eu un mot particulier pour le prometteur Houssem Aouar, qui partage avec lui des origines algériennes, de grosses qualités techniques, et les louanges de ses formateurs. Pour le jeune rhodanien, cette publicité est bien évidemment un honneur, mais aussi un sacré booster pour le faire connaître du grand public.

« Ça fait plaisir. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs d'Europe. Ça permet aussi de se faire un peu plus connaitre par rapport aux réseaux », a reconnu sans détour le jeune Aouar, qui n’ignore toutefois pas qu’avec seulement 13 minutes de temps de jeu en Ligue 1, il n’y pas encore de quoi bomber le torse. Néanmoins, les débuts sont prometteurs, surtout qu’il bénéficie d’un ange-gardien nommé Alexandre Lacazette.

« C'est toujours plus facile de s'intégrer dans son club formateur, surtout que je suis d'ici. Du coup, on a la même façon de voir les choses. Il nous montre l'exemple, il nous parle souvent. Donc, c'est plus facile de s'intégrer. Avant les matches, il nous dit ce qu'il faut faire ou pas. Et même à l'entrainement pour que tout se passe comme prévu », a souligné Aouar, qui est en tout cas royalement entouré par la famille lyonnaise.