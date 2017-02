OL : Anthony Lopes victime de la candidature d'Aulas à la FFF ?

Dans : OL, Ligue 1.

La suspension d'Anthony Lopes par la Commission de discipline de la Fédération Française, suite à son coup de feutre sur le nom de l'ASSE, agace pas mal de monde, et pas qu'à l'Olympique Lyonnais. Certains estiment en effet qu'on fait cher payer le gardien de but de l'OL pour ce qui est plus du chambrage qu'autre chose et qu'en faisant cela on veut aseptiser le football. Mais dans Le Parisien, on laisse clairement sous-entendre qu'Anthony Lopes pourrait avoir été une victime collatérale de la future élection à la présidence de la FFF.

Jean-Michel Aulas faisant cause commune avec Noël Le Graët, certains membres de la commission aurait ainsi voulu marquer leur territoire. « En coulisses, certains murmurent qu’à travers le pauvre Lopes, des membres de la commission de discipline auraient voulu, en fait, s’en prendre à Aulas, colistier sur la liste de Noël Le Graët pour les prochaines élections à la FFF. Et que toute cette histoire ne serait qu’un des habituels coups de vice préélectoraux », écrivent nos confrères, pas convaincus que cette sanction soit juste le fruit d'une réflexion profonde et circonstanciée.