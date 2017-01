OL : 18,5 ME sec, 25 ME avec bonus, le prix d'achat de Depay est connu

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert de Memphis Depay, même si celui-ci n’a pas encore été officialisé, Jean-Michel Aulas a laissé entendre sur les réseaux sociaux que l’affaire était dans le sac.

Le club anglais n’a rien lâché dans les négociations, mais au final, chacun a fait des concessions pour permettre au transfert d’avoir lieu. Le Telegraph donne avec précision les premiers détails de cet arrangement qui va ainsi faire débourser 18,5 ME à l’OL pour le transfert de l’ailier néerlandais. Le prix pourrait monter jusqu’à 25 ME en fonction de divers bonus, individuels comme collectifs, et qui comme souvent dans ce genre de contrat, s’échelonnent sur les années de présence dans le club destinataire.

Autre particularité, Manchester United aurait convenu à l’OL d’une clause de rachat dont le montant n’a pas été dévoilé, mais qui permettrait à MU d’être prioritaire en cas de mise en vente de l’ancien joueur du PSV Eindhoven. La presse anglaise se fait également l’écho d’un pourcentage à la revente qui aurait été négocié par Manchester United pour céder le joueur, même si cela commence à faire beaucoup de conditions. Coté en Bourse, l’OL pourrait de toute façon être amené à donner quelques éclaircissements sur la transaction lorsque celle-ci sera officialisée. Mais une chose est sûre, sauf contretemps majeur, Memphis Depay sera prochainement un joueur lyonnais, et il s’agit d’un gros coup réalisé par Lyon au mercato.