Jérémy « The Highlander » Morel fait plaisir à Pierre Ménès

Dans : OL, Europa League.

Dans un match devenu dingue, le buteur décisif de l’OL face à Besiktas se nomme Jérémy Morel. Un incroyable but puisque l’arrière gauche est venu faire un pressing sur le gardien du club turc pour mettre un point final à un nouveau match solide. Car le tant décrié latéral fait l’unanimité depuis quelques semaines, lui qui avait été incendié à ses débuts à Lyon. Une habitude pour l’ancien lorientais, qui avait connu le même sort à Marseille avant de devenir l’un des grands hommes de la défense centrale sous Marcelo Bielsa. Et pour Pierre Ménès, le fait que Morel ne bronche jamais face aux critiques et finissent par répondre à chaque fois sur le terrain est tout de même appréciable.