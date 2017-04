Bastia - OL : Riolo décrypte férocement les incidents

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Réagissant sur son blog aux incidents intervenus à Furiani, lesquels ont provoqué l'arrêt du match à la mi-temps, Daniel Riolo a été féroce. Car pour le journaliste de RMC, si certaines attitudes lyonnaises ne sont pas bonnes, elles n'excusent en aucun cas le comportement des supporters de Bastia qu'il qualifie « d’abrutis ». Et Daniel Riolo de cogner fort.

« En France, on a donc eu le match à Lyon en Europa League puis le match à Bastia. En Corse, c’était prévu ou annoncé. L’ex-coach Cicollini avait, en effet, déclaré que le retour serait chaud. Ça l’a été. Au-delà de toute la bêtise classique autour de Furiani. L’idée que là-bas, on ne rigole pas, on se fait respecter. Faire l’inventaire des précédents est inutile. On attend la sanction. Celle qui plongera encore les « abrutis » dans leur rôle préféré de victimes. Evidemment, j’ai aimé qu’une partie du stade siffle ces « abrutis ». Ça fait du bien. Mais ça ne retire rien à la gravité des faits. Ça n’enlève pas la couche de connerie de ceux qui osent dire que les Lyonnais ont provoqué où je ne sais quelle autre excuse ou honteuses justifications. Les mots ne valent jamais, ne justifient jamais l’acte violent. Si ces « abrutis » pouvaient se mettre ça dans la tête. Parce que sinon, pour une déclaration foireuse d’Aulas, on a le droit à quoi ? Un envahissement de terrain ? Une jambe cassée ? C’est quoi le tarif ? Et non je n’excuse pas les mots souvent absurdes et déplacés d’Aulas, l’attitude d'Anthony Lopes ! Malgré les incidents, on a donc joué. Sans savoir si la sécurité des joueurs, de ceux qui étaient étrangers à cette folie, était assurée. Toujours les intérêts éco, le diffuseur ? A la pause, c’est reparti. Envahissement et agression. Il va falloir établir une règle claire. Si dans un stade, le club ne peut pas garantir la sécurité, alors on joue ailleurs. On arrête le match. On le reprend à la minute d’interruption. Je pense-là aux récents cas du Metz/OL », écrit, sur son blog, Daniel Riolo, scandalisé par ce qu’il a vu ce dimanche à l’occasion du match entre le Sporting Club de Bastia et l’Olympique Lyonnais.