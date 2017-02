Aulas attaque « le résultat d'une campagne menée par Kombouaré et L'Equipe »

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Jean-Michel Aulas (président de l'OL après la défaite à Guingamp) : « C’est une partie qui avait bien commencé sur un terrain où les Guingampais prennent un malin plaisir à battre les meilleures équipes en étant survoltés. Ils avaient battu Paris sur un match un peu identique. C’est une déception de perdre ce match dans des conditions particulières puisque le coach n’était pas là. Donc c’est une déception, mais cela doit rester au stade de la vie d’une équipe qui cette année a beaucoup de difficulté à asseoir son football et la finesse de son jeu technique, qui est parfois contrarié par l’agressivité adverse (…) Il y a eu un jeu tout à fait inintéressant sur le plan médiatique de l’entraîneur de Guingamp cette semaine, lequel s’est permis d’avoir une moitié de page ce samedi dans L’Equipe pour dire qu’il avait été défavorisé l’année précédente, mais aussi de critiquer la commission de discipline en laissant penser que nous aurions fait des interventions. Quand on est à l’intérieur du football, on ne peut pas imaginer un instant ce type de scénario. Je suis allé voir M.Schneider après le match, je lui ai dit qu’il avait fait un bon match, mais que sur une ou deux décisions peut-être s’était-il trompé. Et quand ça vient après une campagne médiatique comme celle qui a été faite en commun entre L’Equipe et Antoine Kombouaré c’est malheureux. »