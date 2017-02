ASSE-OL : Mapou, Fékir, Memphis, Riolo annonce les flops lyonnais

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Après la victoire de l'AS Saint-Etienne dans le derby face à l'Olympique Lyonnais dimanche (2-0), Daniel Riolo a tenu à féliciter les Verts tout en détruisant les individualités lyonnaises.

En tombant sèchement chez son ennemi stéphanois, le club rhodanien s'est enfoncé dans la crise, avec un bilan de trois défaites en quatre matchs de championnat. Par conséquent, le podium final s'éloigne à douze points et aucun voyant n'est au vert pour la suite de la saison. Un avis que partage pleinement Daniel Riolo. Suite au derby, l'éditorialiste a honoré l'envie agressive des Verts, mais a surtout détruit l'OL. D'après lui, Lyon n'a rien montré pendant cette rencontre, sauf en début de deuxième période. Pire encore, certaines individualités comme Memphis ou Fekir ont handicapé l'équipe avant le bouquet final ridicule et les deux cartons rouges de Ghezzal et de Tolisso...

« Saint-Etienne a tout de suite montré comment on aborde un derby. Un pressing partout, une détermination hors norme. Peu importe la tactique, les hommes, ça se joue ailleurs. Et c’est en allant chercher très haut et très vite que les Verts mettent la défense lyonnaise à la faute. Marquer dès la 9e dans un tel match, c’est parfait. Ce qui l’est encore plus, c’est de continuer sur le même rythme. Sainté a la fâcheuse tendance à attendre, à reculer après un but, là non. Les Verts étouffent l’OL ! 2-0 à la 23e, ce derby sent bon le Forez. Après ce qu’on a vu et entendu cette semaine, on a la sensation qu’il y a ceux qui ont parlé du derby et ceux qui le jouent. En première période, l’OL a affiché beaucoup de lacunes. Défensivement, on a rien découvert. Comment prétendre à quoi que ce soit avec Mapou ? Au milieu, là encore les Verts font la loi. Offensivement, l’OL reste muet. Fekir est, comme d’habitude, transparent. Et puis, il y a la vedette, Memphis. Il a coûté cher, il doit jouer. Ses déplacements, ses choix sont surprenants. On va encore attendre un peu, mais les questions ne vont pas tarder à se poser. Seul, Lacazette ne peut rien faire. Comme à chaque fois qu’ils sont bousculés les Lyonnais ne trouvent pas la clé pour réagir. Pire ils ont même été ridicules à la fin ! Saint-Etienne a finalement géré tranquillement le match. Le public peut s’éclater, son équipe lui a offert un très beau derby », a lancé, sur son blog RMC, Riolo, qui pointe clairement du doigt les maillons faibles de l'OL.