ASSE-OL : Anthony Lopes présente ses excuses à Sainté

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, ASSE.

Mardi soir, Anthony Lopes s'était présenté sur la pelouse du Vélodrome avec un maillot où le gardien de l'OL avait rayé le nom de l'AS Saint-Etienne dans la liste des clubs lauréats de la Coupe de France. Un geste qui a évidemment déchaîné les passions à quelques jours du derby entre les Verts et l'Olympique Lyonnais, ce qui n'était pas très utile, le portier ayant récemment constaté que malheureusement la passion pouvait déboucher sur des incidents regrettables.

Alors, sur Le Progrès, Anthony Lopes a tenu à ramener le calme en présentant ses excuses suite à son coup de feutre. « Je ne pensais pas que cela allait prendre ces proportions-là. C’était juste un petit clin d’œil dans une semaine de derby. J’ai pu entendre et lire des choses qui m’ont abasourdi. On sait qu’avec les réseaux sociaux, on n’a pas le droit à l’erreur. Il n’y avait rien de méchant de ma part. La rivalité entre l’OL et l’ASSE est hors norme et les seuls qui peuvent vraiment la comprendre, ce sont les supporters des deux clubs. Si j’ai blessé ou dénigré l’ASSE et ses dirigeants, j’en suis vraiment désolé. Ce n’était pas du tout mon intention », a confié le portier de l’Olympique Lyonnais, visiblement un peu dépassé par l’ampleur prise par cette histoire.