Officiel : Un cadre de l'OGCN rompt son contrat

Dans : OGCN, Mercato.

Arrivé à Nice durant l'été 2013, Mathieu Bodmer ne portera plus jamais le maillot azuréen... En effet, ce lundi après-midi, le leader de la Ligue 1 a annoncé que le milieu de terrain de 34 ans venait d'être libéré de son contrat, à six mois de son échéance.

« L'OGC Nice et Mathieu Bodmer ont d’un commun accord mis un terme à leur collaboration il y a quelques jours. Libéré de ses 6 derniers mois de contrat, le joueur de 34 ans a désormais la possibilité de s'engager dans le club de son choix. L’OGC Nice n'étant pas en mesure de garantir au joueur le temps de jeu auquel il aspire lors de la seconde moitié de l'exercice, les deux parties ont donc décidé de mettre un terme cordial à leur relation », a fait savoir le club niçois sur son site.

De son côté, Mathieu Bodmer a tenu à remercier l'OGCN : « Je remercie l'ensemble du club, des joueurs, des différents staffs et les supporters pour les 3 saisons et demie passées ici. J'espère que le Gym décrochera une place en Champions League en fin de saison. Bonne continuation à tous et merci beaucoup ! ».