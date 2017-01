Nice : Feu Depay ? Son salaire pose problème

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

A l’affût des bons coups, l’OGC Nice s’est positionnée sur le recrutement de Memphis Depay par le biais d’un prêt avec option d’achat.

Manchester United n’y est pas totalement fermé, même si le club préférerait un transfert sec à hauteur de 25 ME. Cela, le Gym ne peut pas se le payer. Si un accord intervenait pour un prêt, encore faudrait-il que le salaire de l’ailier néerlandais soit pris en compte. Et selon The Telegraph, c’est surtout à ce niveau que la situation se complique puisque l’ancien du PSV Eindhoven émarge tout de même à 105.000 euros… par semaine.

Même si la baisse de la livre sterling permet d’adoucir l’addition par rapport au début de saison, cela reste hors de portée de Nice, qui ne se voit pas proposer un deuxième salaire équivalent à celui de Mario Balotelli. Pour le moment, les dirigeants azuréens cherchent donc un accord pour réduire la note, même si la presse italienne évoque désormais l’intérêt de la Roma pour Depay. Et le club romain, qui ne croit plus trop en la piste menant à Jesé, est lui prêt à prendre la totalité du salaire en compte.