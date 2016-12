Nantes : Un improbable joueur venu d'Angleterre au mercato ?

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Le FC Nantes version Sergio Conceiçao s'est redressé et a quitté la zone rouge au profit de sa victoire de mercredi contre Montpellier, mais il n'empêche que les Canaris souhaitent utiliser le mercato pour se remplumer. Si Waldemar Kita a offert une enveloppe à son nouvel entraîneur pour cela, il est évident que Nantes ne fera toutefois pas des folies en janvier. Selon le quotidien Presse-Océan, parmi les pistes évoquées pour venir renforcer le FC Nantes, une mène à un joueur bien connu de notre Championnat puisqu'il s'agit de Floyd Ayité.

Agé de 27 ans, l'international togolais des Girondins de Bordeaux, du Stade de Reims, puis de Bastia, a rejoint l'été dernier la D2 anglaise et plus précisément le club de Fulham, en signant un contrat de trois ans et demi. Le FC Nantes est donc intéressé par Floyd Ayité, même si un souci de taille se profile. En effet, l'ailier togolais disputera la Coupe d'Afrique des Nations, les Eperviers s'étant qualifiés miraculeusement cet automne pour l'épreuve. Et forcément cela peut calmer les ardeurs nantaises sur un renfort qui ne sera pas disponible immédiatement. Une décision devrait rapidement être prise par le coach des Canaris.