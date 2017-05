Nantes : Trop c'est trop, Kita allume l'arbitrage en mode Al-Khelaifi

Dans : FC Nantes, OL, Ligue 1, PSG.

Battu par l’Olympique Lyonnais dimanche après-midi (3-2), le FC Nantes a du mal à digérer cette défaite. Longtemps devant à la marque, les Canaris ont finalement craqué, en encaissant un but de Nabil Fékir sur pénalty. Un pénalty litigieux selon la direction du FCN, Waldemar Kita en tête, qui a franchement du mal à comprendre le niveau de l’arbitrage en France et qui une semaine après les critiques de Nasser Al-Khelaifi, suite à Nice-PSG, entonne le même refrain.

« Il faut aider les arbitres. Il faut être objectif sur certaines actions. Il faut que ce soit juste. Il ne faut pas que chaque arbitre agisse au feeling. Il faut que les règles soient respectées. Ce penalty, ce n’est pas possible, il a plongé. J’ai attendu avec impatience un arbitrage professionnel, maintenant j’attends avec impatience la vidéo, qui peut donner des décisions beaucoup plus objectives. On voit très bien que tous les dimanches, il y a beaucoup de problèmes. Contre Nice, on n’a pas eu de penalty, idem contre Saint-Étienne. Ce sont des points perdus pour jouer l’Europe et sur le plan économique.» a expliqué le boss du FCN alors que l’OL a bénéficié dimanche après-midi de son 14e penalty de la saison. Celui sifflé à l’encontre de Nantes au Parc OL est néanmoins difficile à contester…