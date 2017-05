OL : Lyon est champion d'Europe... des penalties

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais a eu le plus grand mal à renverser une solide équipe de Nantes au Parc OL (3-2). Mais les Gones ont finalement raflé la mise grâce à un doublé de Cornet dans le jeu (70e, 80e), mais aussi et surtout grâce à un penalty provoqué et transformé par Fekir alors que l'OL perdait 0-1 (65e). Un penalty qui change le cours d'un match, Lyon n'en est pas à son coup d’essai cette saison puisqu'avec 14 penalties en sa faveur en Ligue 1, le club rhodanien est tout simplement le champion en la matière dans les cinq grands championnats européens.