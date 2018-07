FCN : Une offre folle pour son buteur ! Nantes ne peut pas refuser

Dans : FC Nantes, Mercato.

Susceptible de perdre ses meilleurs joueurs, le FC Nantes semble parti pour s’affaiblir de manière inquiétante. Après les fins de contrat de Léo Dubois (Lyon) et d’Adrien Thomasson (Strasbourg), d’autres cadres sont annoncés sur le départ.

A commencer par le défenseur central brésilien Diego Carlos qui possède une grosse cote sur le marché des transferts. On parle aussi d’un intérêt et d’une offre généreuse de Burnley pour le milieu Abdoulaye Touré. Tout cela sans compter les états d’âme de Préjuce Nakoulma, déterminé à partir, ni l’agacement de Nicolas Pallois ainsi que Ciprian Tatarusanu, qui ne supportent plus les méthodes du nouveau coach Miguel Cardoso.

Et ce n’est pas terminé. Voici que L’Equipe annonce une proposition de 15 M€ pour Emiliano Sala (27 ans) ! L’identité du club n’a pas filtré, mais si l’offre existe vraiment, le président Waldemar Kita aura du mal à résister. Auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant argentin avait été retenu cet hiver. Pas sûr que le FCN s’accroche de nouveau à son buteur.