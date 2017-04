Nantes : Les remplaçants, l'objectif, le futur... Conceicao se régale

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceicao, entraîneur de Nantes, après la victoire à Caen (0-2) : « C'était une bonne prestation de l'équipe, notamment avec une première mi-temps quasi parfaite. En deuxième période, on a géré le match, même si on aurait pu en mettre un ou deux de plus. Avec le groupe que j'ai, c'est facile de donner l'envie et la motivation. C'est magnifique. Ce soir, les joueurs qui ont joué et qui ne sont pas titulaires d'habitude ont été très bons. Bammou, Harit et Pardo ont été importants. C'est un signe que tout le monde est compétiteur. L'objectif ? Quand je suis arrivé, l'objectif était le maintien. Aujourd'hui, on essaie de rester le plus haut possible. L'avenir ? J'ai un contrat avec le FC Nantes, et pour le moment rien ne dit que je vais partir ».