Nantes : L'arbitrage contre Nice, l'Europe, l'avenir... Conceição se lâche

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OGCN.

Sérgio Conceição, entraîneur de Nantes, après le nul contre Nice (1-1) : « C'était un match compliqué face à une équipe qui a une bonne dynamique de jeu. On a vraiment été rigoureux défensivement. Ils ont eu seulement deux tirs cadrés. On a fait un grand match. On sait ce qu'on a à faire pour fragiliser l'adversaire. Je ne veux pas trop parler de l'arbitre. Des fois, ils ne sont pas en forme, comme moi je peux ne pas l'être. Mais le penalty pour nous en fin de match est clair... Préjuce est seul face au gardien. Pourquoi tomberait-il ? Je comprends aussi que l'arbitre est loin... C'est dommage. Ce sont deux points de perdus, on méritait de gagner. Je suis énervé. On est une équipe compétitive. On joue avec nos qualités. Tout ça donne un collectif fort. Avec cet esprit, on va chercher un point. Le travail et la qualité font que l'on progresse. Les joueurs ont un esprit magnifique pour apprendre, travailler. On sent que les joueurs ont plaisir. Je sens que tout le monde est content, et comprend pourquoi on travaille avec autant d'intensité. L'Europe ? On est ambitieux, mais réaliste aussi... Ce n'est pas un objectif. On verra à la fin. Mais je pense qu'on va faire une fin de saison de bon niveau. L'année prochaine ? Je serais là si le président Kita, que je remercie d'ailleurs, ne change pas d'idée ».