Nantes : Kita est en vacances, cette mauvaise nouvelle lui tombe dessus

Kolbeinn Sigthorsson a beau avoir brillé avec l’Islande lors de l’Euro, l’attaquant n’a pas laissé des souvenirs impérissables du côté de Nantes. Alors, lorsque ce dernier a été prêté avec option d’achat l’été dernier à Galatasaray, les dirigeants et les supporters du FC Nantes n’ont pas pleuré longtemps. Seul problème, mais de taille, le club turc a dévoilé jeudi sa décision de mettre un terme à l’amiable au contrat qui le liait avec Kolbeinn Sigthorsson, acceptant de payer 400.000 euros sur les 1,2ME que l’attaquant devait toucher s’il finissait la saison au sein du club stambouliote.

L’affaire semblait donc entendue, Kolbeinn Sigthorsson quittait Galatasaray et rentrait au FC Nantes, l’option d’achat de 3,8ME étant évidemment à oublier. Oui mais voilà, la direction des Canaris a déjà fait savoir que l’attaquant islandais avait signé pour un prêt d’un an et pas de six mois, et que Galatasaray n’avait pas le droit de renvoyer le joueur sans un accord avec le club prêteur. Interrogé par L’Equipe sur ce thème, Waldemar Kita a semble plutôt agacé. « Je suis en vacances et je n'ai pas d'information. Je viens de l'apprendre, je n'étais pas au courant. Le joueur ne m'a pas prévenu, le club (Galatasaray) non plus », a rétorqué le président du FC Nantes, qui espérait probablement passer un réveillon du Nouvel An plus tranquille. Kolbeinn Sigthorsson et Galatasaray en ont décidé autrement.