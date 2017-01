Nantes : Conceição se fout du classement des Canaris

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après la victoire contre Caen (1-0) : « On est tous contents du travail que les joueurs effectuent jour après jour. On travaille tous très sérieusement. Je l'ai déjà dit avant le match : ce n'est pas important de regarder le classement aujourd'hui, mais le travail et le chemin qu'on doit faire. Le classement sera important à la fin. Notre objectif est le maintien. On est vraiment bien rentrés dans le match, avec rythme et vivacité, du jeu dans les couloirs et des occasions pour marquer. Et puis on a 15 minutes où on perd du terrain au milieu. On a corrigé en deuxième mi-temps. Je ne me rappelle pas vraiment d'une occasion pour Caen. De notre côté, on a encore la possibilité de tuer le match. Pour le moment, on n'en est pas capables. On arrive bien dans les 30 derniers mètres. Après, il faut être efficace ».