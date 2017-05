Nantes : Conceicao fait galérer tout le monde, mais ça marche

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceicao, entraîneur de Nantes, après la victoire contre Guingamp (4-1) : « Je suis très heureux, tout le monde est content. On a fait un match magnifique, on a créé beaucoup de situations. On a une dynamique de jeu très intéressante, offensivement et défensivement. On a été forts. Il faut que l'on soit tous ensemble. Ensemble, on est plus forts... On est dans le même bateau. Ce n'est pas évident de travailler avec moi, j'ai un caractère difficile. Mais je fais tout pour réussir. On fera tout pour aller le plus haut possible. Et le plus haut, c'est la septième place. Chapeau à mes joueurs qui travaillent beaucoup. J'ai un groupe magnifique ! ».